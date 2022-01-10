В Казахстане сообщили о гибридной террористической атаке с целью переворота

10 янв. 6:51

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил о том, что беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и последующего переворота.

По его словам, речь идет о "спланированных действиях подрывных групп.

"Я думаю, что мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота", - сказал он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабар-24".

Госсекретарь отметил также, что окончательный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, предстоит дать спецслужбам Казахстана.