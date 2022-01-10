"Молодежный экопарк" появится в этом году на карбоновом полигоне в Чечне

10 янв. 6:25

Молодежный парк с экозонами и тематическими площадками, которые помогут в популяризации бережного отношения к природе, появится на карбоновом полигоне WAY CARBON в Чечне, рассказала руководитель проекта Асет Ферзаули.

Она напомнила, что проект Грозненского нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д.Миллионщикова выиграл конкурс среди молодых ученых и студентов в сфере устойчивого развития газовой промышленности, который организовал "Газпром" в рамках Года науки и технологий в РФ: "Молодежный экопарк" стал лучшим в номинации "Сберегаем. Охраняем. Умножаем".

"Идея заключается в создании на одном из участков карбонового полигона рекреационной зоны с развитой инфраструктурой для ведения эколого-просветительской деятельности среди молодежи, восстановления естественной среды на этом участке и популяризации бережного отношения к природе", - цитирует Ферзаули ТАСС.

По ее словам, реализация проекта запланирована на текущий год.

Руководитель уточнила, что парк разобьют на несколько экологических и тематических площадок, а затем засадят новыми деревьями и кустарниками, причем уже существующие там насаждения будут максимально сохранены.

Ферзаули добавила, что на первом этапе сотрудники ГГНТУ собираются возродить лес в Алханчуртской долине, на месте бывшей несанкционированной, а ныне частично рекультивированной городской свалки.