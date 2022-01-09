Самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Симферополя в Москву

9 янв. 21:59

Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Симферополя в Москву задерживается уже почти на 11 часов.

Об этом сообщает "Интерфакс" из аэропорта крымской столицы.

По его данным, вылет рейса SU-1621 был назначен на 14:10 мск, по неизвестным причинам его перенесли на 19:00 мск. Пассажиры уже сели на свои места, когда их вернули в воздушную гавань, также не объяснив, что происходит.

Информированный источник рассказал, что вылет перенесен на неопределенный срок в связи с технической неисправностью борта, обнаруженной при проверке всех систем, оперативно исправить неполадки невозможно, поэтому будет задействован резервный самолет.

Представитель "Аэрофлота" в Симферополе заявил, что резервный борт отправится туда в 21:40 мск, новое время вылета - 01:00 мск.