Житель Сухой Буйволы погубил более 10 акаций, чтобы согреться

9 янв. 21:33

Уголовное дело открыто в Петровском городском округе в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Житель села Сухая Буйвола спилил более десяти акаций в лесопосадке неподалеку от села Донская Балка. Местному лесхозу причинен ущерб на сумму порядка 30 тыс рублей", - сказано в нем.

Ранее специалисты окружного ОМВД получили сведения о причастности мужчины к преступлению. При проверке участковые нашли на территории его частного дома части деревьев.

Подозреваемого доставили в отдел, где он дал признательные показания, уточнив, что собирался использовать уничтоженные деревья для отопления дома.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).