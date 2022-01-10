В марте в Дагестане впервые пройдет международный женский бизнес-форум

10 янв. 5:39

В Международный женский день 8 Марта в Дагестане впервые планируется проведение международного женского бизнес-форума, - сообщила председатель дагестанского регионального отделения "Опоры России" Зульгимар Тагибова-Ричинская.

"Мы нашли понимание у правительства республики в плане проведения такого мероприятия. Планируется участие представительниц Азербайджана, Ирана, ОАЭ, Беларуси, Турции, Узбекистана - я думаю, что всего у нас будет более 10 стран. Конечно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и того, границы каких стран будут открыты", - сказала Тагибова-Ричинская, добавив, что подобный форум пройдет в Дагестане впервые, передает ТАСС.

В программе - проведение круглых столов, образовательных программ, презентации социальных проектов, а также выставки художественных работ участниц, в том числе женщин с ограниченными возможностями здоровья.

"Кроме того, в марте мы планируем провести программу "Новые возможности для женщин", чтобы на форуме подвести ее итоги и наградить победителей. Мы планируем пригласить к участию в форуме сенаторов, которые занимаются женской тематикой, других известных людей, которые внесли вклад в развитие женского движения и женского предпринимательства", - рассказала собеседница.

Одной из ключевых тем форума станет развитие туризма в Дагестане и на Северном Кавказе в целом.

"Нам есть что показать, у нас очень красивая республика, мы планируем провести круглый стол по туризму и ряд экскурсий для наших гостей", - добавила Тагибова-Ричинская.