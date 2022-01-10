Пищевая промышленность Ставрополья получила мощные инвестиции

10 янв. 3:17

Инвесторы в минувшем 2021 году вложили в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края более 5,2 млрд рублей, что в пять раз превышает уровень 2020 года, - сообщил председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"За истекший период 2021 года реализовано 13 инвестиционных проектов: шесть предприятий созданы с нуля, на семи предприятиях проведена модернизация производства. Инвестиционная емкость исполненных проектов - более 5,2 млрд рублей, что в пять раз превышает значение 2020 года", - рассказал он, передает ТАСС.

Основной объем инвестиций был направлен на четыре проекта в мясной отрасли, три проекта реализованы в отрасли переработки молока, два - в сфере производства алкогольной продукции. Вкладывают инвестиции в развитие и представители малого и среднего бизнеса.

Построены два мукомольных комплекса на территории Курского муниципального округа общей стоимостью 176 млн рублей, модернизированы на сумму 38 млн рублей предприятие по производству растительного масла ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод", на 15 млн рублей - оборудование на хлебопекарном предприятии АО "Георгиевский хлебокомбинат", - отметил председатель комитета.