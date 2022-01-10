Антарктическим полярникам указали путь на Дербент

10 янв. 1:32

Чтобы попасть от антарктической станции "Восток" до самого южного города России - древнего Дербента - следует преодолеть расстояние в 13 941 км, свидетельствует указатель, установленный в Антарктиде. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

"На самой холодной антарктической станции "Восток" установлен указатель на самый южный город России Дербент. Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и президент фонда международной кооперации "Навигатор" Станислав Аристов передали указатель российским полярникам, которые будут зимовать на антарктической станции "Восток" в 2022 году", - цитирует собеседника ТАСС.

Напомним, станция "Восток" основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией.