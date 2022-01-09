Юг России летом ждут маловодье и засуха

9 янв. 23:12

Летом на Юге России возможны маловодье и засуха, - говорится в прогнозе, озвученном пресс-службой МЧС страны.

"Вероятны засухи и маловодье на юге страны", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее такое же мнение высказал руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии РАН, академик РАН Геннадий Матишов, отметив, что малая наполняемость водоемов Юга России, включая реки Волгу и Дон, может продлиться еще около 20-30 лет.

Так, если ранее пропуск воды из Цимлянского водохранилища составлял порядка 4,5 тыс кубометров в секунду, то в 2021 году – 250 кубометров в секунду.

Кроме того, за последние годы на метр упал уровень воды в Краснодарском водохранилище. Ощущается дефицит воды уже и в Крыму.