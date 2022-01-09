Рассмотрение иска Кочаряна к Пашиняну на $8,3 тысяч начнется завтра

9 янв. 21:13

Суд рассмотрит иск одного из зачинщиков карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна завтра, об этом сообщают СМИ.

Как напоминает Sputnik Армения, гражданский иск адвокат Кочаряна Айк Алумян подал в апреле 2021 года. Он связан с заявлениями армянского лидера, сделанными на центральной площади страны. Сторона обвинения усматривает в них клевету и нарушение презумпции невиновности.

Адвокаты Кочаряна требуют компенсации на сумму 4 млн драмов (около $8,3 тыс).