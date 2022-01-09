На Кавказе стало значительно больше разводов

9 янв. 20:47

В Ингушетии и Чечне наблюдается значительный прирост разводов - в Ингушетии за 11 месяцев 2021 года он достиг 318%, в Чечне - 263% по сравнению с тем же периодом 2020 года, - сообщает Росстат.

В Ингушетии зафиксирован 1381 развод, что на 947 больше, чем годом ранее. В Чечне развелись 3226 пар, то есть на 2001 больше, чем за такой же период 2020 года, - передает "АиФ-Ставрополье".

В Ставропольском крае прирост разводов по Северо-Кавказскому федеральному округу минимальный и составляет лишь 116% - за 11 месяцев распались 10635 семей, то есть на 1491 больше прошлогоднего показателя.

Чуть больше прирост в Кабардино-Балкарии - 136%. Далее следуют Северная Осетия с показателем в 162%, Карачаево-Черкесия с приростом в 167% и Дагестан, где рост составил почти 177%.

А вот по приросту числа браков за 11 месяцев в СКФО лидирует Ставропольский край. На втором месте - КБР, на третьем - КЧР, - говорится в сообщении.