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Блинкен: запрос Токаева помощи у ОДКБ вызвал "вопросы" у США

Блинкен: запрос Токаева помощи у ОДКБ вызвал &quot;вопросы&quot; у США

У Вашингтона есть "вопросы" относительно запроса Нур-Султана к ОДКБ по поводу размещении контингента для урегулирования ситуации в Казахстане. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы запрашиваем пояснение", - цитирует его ТАСС.

Американский дипломат также осудил отданный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приказ стрелять на поражение по тем, кто откажется сдаться.

Блинкен напомнил, что несколько дней назад провел телефонный разговор с главой МИД Казахстана, и выразил мнение, что руководству страны надо мирно решать возникающие проблемы и "гарантировать защиту прав" участников мирных протестов.

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