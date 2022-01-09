Тринадцать военных самолетов вывезли россиян из Алматы

9 янв. 20:13

Военно-транспортные самолеты российского министерства обороны сегодня забрали из Алматы более 1,4 тыс граждан РФ, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

"9 января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алматы вылетели 1 422 человека", - сказано в нем.

Уточняется, что речь идет о гражданах РФ, которые находились в Казахстане у родственников или в туристических поездках.

Как заявили в Минобороны РФ, на данный момент уже семь воздушных судов совершили посадку в Москве.