Доверчивая пенсионерка лишилась четверти миллиона в Ставрополе

9 янв. 20:01

Пожилая жительница Ставрополя "попалась на удочку" телефонных мошенников, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отдел поступило заявление от 79-летней женщины, пострадавшей от мошенничества.

Полицейские установили, что пенсионерка получила шесть звонков с сотовых телефонов якобы от финансового специалиста банка. Злоумышленник заявил, что ей грозит незаконное списание денег с ее счета, и, чтобы спасти сбережения, нужно обналичить их и перевести на указанные звонившим якобы безопасные счета.

"Введенная в заблуждение пожилая женщина перечислила через терминал более 250 тыс рублей, а спустя время поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел", - отметили в полиции.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность злоумышленника. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.