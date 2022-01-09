Карантин по коронавирусу ужесточен в Узбекистане

9 янв. 19:54

Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 в Узбекистане сегодня приняла решение ввести новые карантинные меры в стране, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новые ограничения вводятся в связи с ростом числе заражений и проникновением в страну штамма "омикрон".

В первую очередь ужесточается контроль за ношением масок, соблюдением социальной дистанции и санитарных правил в публичных местах, передает "Газета.uz".

На входе во все организации и учреждения, включая крупные торговые центры и развлекательные заведения, должен вестись контроль соблюдения масочного режима и дистанции, а также термометрия.

Главы министерств и ведомств, а также всех организаций, любой формы собственности, смогут допускать сотрудников к рабочим местам только после их вакцинации.

Планируется активизировать иммунизацию населения, в том числе бустерной дозой.

Руководители вузов теперь несут личную ответственность за вакцинацию всех студентов во время каникул.

Министерствам, ведомствам и прочие государственные организациям и хозобъединения не имеют права проводить мероприятия.

С 15 января у всех, кто прибывает в Узбекистан из-за границы, должны быть справка об отрицательном ПЦР-тесте сделанном за 48 часов до прибытия, в противном случае прибывшие должны сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска на границе.

Граждане РУз, возвращающиеся из паломничества умра из Саудовской Аравии, сдадут ПЦР- или экспресс-тест в Саудовской Аравии, принимать его будут медики из Узбекистана.

Помимо этого, ранее сегодня каникулы в школах, вузах, профессиональных учебных заведениях и академических лицеях продлили на две недели - дети и молодежь будут отдыхать до 24 января.