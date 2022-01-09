Рябков призвал НАТО "собирать манатки"

9 янв. 19:38

У НАТО больше не получится "оттеснять" Россию на вторые роли на европейской и международной арене - альянсу пора отступить на рубежи 1997 года. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в преддверии российско-американских дискуссий по безопасности.

По словам дипломата, даже неспециалист поймет, что уже невозможно требовать уступок от Москвы в ситуации, когда именно Североатлантический альянс на протяжении ряда десятилетий стремится "оттеснить" РФ на роль подчиненного или хотя бы на вторые роли, причем как в Европе, так и на мировой арене, причем нанося прямой ущерб ее безопасности.

"Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - приводит слова замминистра ТАСС.

Кроме того, Рябков счел наивной надежду на прогресс по вопросам гарантий безопасности на грядущих переговорах РФ с США и НАТО.

Он уточнил, что положительным результатом этих дискуссией станет подтверждение Западом готовности работать по предложениям Москвы.