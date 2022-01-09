Французы вышли на акции против пропусков для вакцинированных

Власти Франции заявляют, что по всей стране более 105 тыс. человек приняли участие в акциях против введения нового пропуска для борьбы с коронавирусом. Демонстранты в Парижа держали плакаты "Нет вакцинным пропускам". Представители МВД заявили, что 34 человека были арестованы и около 10 полицейских получили ранения после того, как протесты в некоторых местах переросли в насилие, сообщает BBC. В Монпелье офицеры применили слезоточивый газ во время столкновений с демонстрантами.

Новый законопроект фактически запретит непривитым участвовать в общественной жизни. Законопроект, который прошел первое чтение в нижней палате парламента Франции в четверг, снимает возможность показа отрицательного теста на Covid-19 для получения доступа к множеству общественных мест. Люди должны быть полностью вакцинированы, чтобы посещать различные места, включая бары и рестораны.

Правительство ожидает, что новые правила вступят в силу 15 января, хотя Сенат, в котором доминирует оппозиция, может задержать этот процесс.

Вчера демонстранты обвинили правительство в нарушении их свобод и неравном обращении с гражданами. Некоторые направили гнев на президента Эммануэля Макрона из-за его комментариев в отношении непривитых граждан. Маркрон заявил газете Le Parisian, что хочет разозлить невакцинированных. Для многих из них это завление президента стало последней каплей.

В Париже, где около 18 тыс. человек прошли маршем против нового закона, демонстранты ответили Макрону скандированием: "Мы вас разозлим".

Сейчас протестующих в четыре раза больше, чем на последних крупных демонстрациях 18 декабря, когда по стране прошло маршем около 25,5 тыс. человек.

Несмотря на громкие протесты, опросы показывают, что подавляющее большинство французов поддерживает пропуск для вакцинированных. Франция стала одной из стран с самым высоким уровнем вакцинации в Европе: более 90% детей старше 12 лет, имеющих право на прививку, полностью вакцинировано.

Между тем, по мере распространения "омикрона" по всей Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В пятницу в стране было зарегистрировано более 300 тыс. новых случаев заболевания, и число госпитализаций в отделения интенсивной терапии неуклонно растет, что создает нагрузку на систему здравоохранения.

Некоторые больницы сообщают, что около 85% пациентов отделения интенсивной терапии не вакцинировано против Covid-19.