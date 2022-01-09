В Грозном появится новая мечеть

9 янв. 18:44

В Висаитовском районе Грозного ведется строительство новой мечети, рассчитанной на 2 тысячи молящихся. Об этом сообщают СМИ.

В настоящее время на объекте идут работы по подготовке основания будущей святыни.

"Мечеть представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами. Высота минаретов - 28,5 м. Диаметр купола - 10,7 м", - пишет "Грозный Информ", уточняя, что завершить строительство планируется в будущем году.

На стройплощадке побывали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Они ознакомились с дизайн-проектом мечети и сроками проведения строительных работ.