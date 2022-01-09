Власти Казахстана: "Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране"

9 янв. 18:27

Миротворческие силы ОДКБ не будут действовать в Казахстане на протяжении долгого времени, такое мнение выразил пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране", - приводит его слова Telegram-канал оперштаба Казахстана.

Уали уточнил, что ключевая миссия коллективных миротворческих сил ОДКБ состоит в охране стратегически значимых объектов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прибытие миротворцев дало возможность казахстанским силовикам, в том числе Национальной гвардии, полностью переключиться на борьбу с террористами в Алматы и других регионах, что стало "большой помощью".