Казахстан обретет новое правительство 11 января

9 янв. 18:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев через два дня утвердит изменения в составе правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в эфире телеканала "Хабар 24".

"Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов", - отметил он.

Соответственно, именно во вторник будет названо имя нового главы правительства.

Кроме того, Уали подчеркнул, что Токаев полностью контролируют ситуацию в стране, работая "в режиме нон-стоп".

"Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана", - обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Напомним, предыдущий премьер Аскар Мамин подал в отставку 5 января, вместе с ним, согласно Конституции, были прекращены полномочия всего состава правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни текущего года в городах Жанаозен и Актау, их причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, который служит топливом для машин. Затем протесты перекинулись на другие города, произошел ряд столкновений с силовиками, в результате со всех сторон есть жертвы.

Террористы, как их называют власти Казахстана, несколько раз пытались взять штурмом административные здания и отделы полиции, атаки были отбиты.

По информации ООН, во время протестов в Казахстане пострадали порядка тысячи человек. В МВД РК рассказали, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч подозреваемых.

До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, силовики зачищают площади и улицы от радикалов.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и ввел регулирование отпускных цен на топливо, но беспорядки не прекратились. Глава государства также попросил страны ОДКБ о военной помощи, в республику был направлен их контингент, его представители будут охранять социально значимые учреждения и объекты инфраструктуры.