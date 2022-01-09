"Аэрофлот" завтра снова начнет летать в Казахстан

9 янв. 17:53

Российская авиакомпания "Аэрофлот" завтра возобновит полеты между Москвой и Нур-Султаном. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 09 января. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 04:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени", - цитирует сообщение ТАСС.

В авиакомпании уточнили, что затем рейсы будут совершаться ежедневно.

В "Аэрофлоте" добавили, что свободно купить авиабилеты в Казахстан также можно будет с завтрашнего дня.

Напомним, "Аэрофлот" отменил рейсы в РК начиная с 5 января из-за беспорядков в этой стране.