И.о. главы Алматы попал под обстрел

9 янв. 17:38

И.о. акима казахстанской Алматы Бакытжан Сагинтаев ранее во время беспорядков попал под обстрел радикалов, об этом он сам рассказал журналистам.

По словам чиновника, вечером пятого января, когда площадь Республики и здание акимата были полностью очищены, он с коллегами из штаба выехал в акимат.

"Когда мы спускались по (проспекту - ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - приводит слова и.о. акима orda.kz.

Уточняется, что ранены были руководители управления спорта акимата Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов.

Сагинтаев указал, что неизвестные в течение некоторого времени вели погоню за ними.