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И.о. главы Алматы попал под обстрел

polisia.kz

И.о. акима казахстанской Алматы Бакытжан Сагинтаев ранее во время беспорядков попал под обстрел радикалов, об этом он сам рассказал журналистам.

По словам чиновника, вечером пятого января, когда площадь Республики и здание акимата были полностью очищены, он с коллегами из штаба выехал в акимат.

"Когда мы спускались по (проспекту - ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - приводит слова и.о. акима orda.kz.

Уточняется, что ранены были руководители управления спорта акимата Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов.

Сагинтаев указал, что неизвестные в течение некоторого времени вели погоню за ними.

ФОТО polisia.kz
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