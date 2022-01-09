Украинские семьи не обращались за компенсациями в связи с авиакатастрофой в Иране

9 янв. 17:28

Семьи граждан Украины, ставших жертвами авиакатастрофы с самолетом "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года, не обращались к Тегерану за денежной компенсацией. Об этом заявил иранский посол в Киеве Манучехр Моради.

"Правительство Ирана <...> определило сумму компенсации в размере $150 тыс", - цитирует его ТАСС.

Дипломат уточнил, что не обладает сведениями о числе семей, получивших эту сумму, так как процесс продолжается, но заверил, что кто-то уже сделал это.

"Относительно украинских семей - ни одна из них пока не обращалась", - добавил он.