В Чечне рассказали о результатах борьбы с трехсменкой в школах

9 янв. 16:58

В минувшем году руководство Чечни для сокращения трехсменного режима обучения возвело в республике 26 новых школ на 17,5 тыс мест, семь из них будут введены в эксплуатацию в этом году, заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

По его словам, задача ликвидации трехсменного обучения - одна из самых актуальных в сфере образования для республики, для ее решения до 2024 года будут построены новые общеобразовательные организации в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда" и программ Министерства просвещения РФ.

"В 2021 году для снижения трехсменного режима построено 26 школ на 17,5 тыс мест, из которых 19 на 12,4 тыс мест введены к началу учебного года и семь будут введены в 2022 году. Кроме этого, до 2024 года будет построено еще 42 школы и планируется подача заявки на строительство 32 школ", - приводит слова Хучиева ТАСС.