Обменные пункты прекратили работу в Казахстане

9 янв. 16:44

Обменные пункты временно закрываются в Казахстане, такое решение принял Национальный банк республики.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В нем уточняется, что из-за нестабильной работы интернета и ведущейся в Алматы и других регионах контртеррористической операции работа банковской системы будет восстанавливаться поэтапно. Завтра в штатном режиме начнут действовать платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка", что позволит проводить платежи в нацвалюте финансового сектора и госбюджета, включая и зачисление пенсий, пособий и зарплат на счета жителей страны.

Кроме того, завтра же на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечена работа рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

Затем, по мере стабилизации ситуации, будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, также можно будет осуществлять международные платежи и переводы.