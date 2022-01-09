Военный самолет доставил из Алматы в Москву сто россиян

9 янв. 16:28

Самолет ВКС РФ привез из Казахстана в Москву сто россиян, рассказали в Минобороны России.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве пояснили, что из-за обострения ситуации и приостановки работы международного аэропорта Алматы российские туристы, которые оставались в городских гостиницах, обратились к руководству миротворческим контингентом РФ и попросили доставить их на территорию РФ.

В МИД России, в свою очередь, сообщили, что военно-транспортными самолетами Минобороны из Алматы вылетели 500 граждан РФ.

В ведомстве добавили, что специалисты Ситуационно-кризисного центра, поддерживая тесный контакт с консульскими учреждениями, уже обработали более 1,2 тыс поступивших на "горячую линию" обращений, они оказывают организационное содействие в возвращении граждан РФ.