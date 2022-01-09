Захарова: первый раунд российско-американских дискуссий по безопасности стартует вечером

9 янв. 16:13

Первый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности пройдет сегодня вечером в Женеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности", - пояснила она.

Мария Захарова уточнила, что завтра переговоры будут проходить в широком формате, так что воскресенье и понедельник будут посвящены переговорному процессу.

Официальный представитель МИД охарактеризовала настрой делегации РФ как рабочий, ее участники намерены "заниматься конкретными вопросами безопасности", опираясь на "понимание реалий".

"Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе", - обратила внимание дипломат.

Напомним, в состав российской межведомственной делегации включены представители министерств иностранных дел и обороны, со стороны МИД ее возглавляет заместитель главы ведомства Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман.