На Дону задержан подозреваемый в двойном убийстве

9 янв. 15:56

Уголовное дело в отношении жителя Мартыновского района возбуждено правоохранителями Ростовской области. Его подозревают в убийстве двух человек, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области, отметив, что потенциальный злоумышленник задержан.

Следствие установило, что вечером 7 января в ходе конфликта мужчина ударил ножом свою бывшую супругу, после чего выстрелил из охотничьего ружья в ее знакомого. "От полученных повреждений потерпевшие умерли. Сам подозреваемый скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что настоящее время следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.