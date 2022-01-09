Израиль и Франция обсудили иранский атом

9 янв. 15:07

Глава МИД Израиля Яир Лапид и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили иранскую ядерную программу.

"Глава МИД Лапид обсудил с президентом Франции Макроном региональные вопросы, переговоры по иранской ядерной программе и необходимость давления на Иран", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Также стороны обсудили отношения между Израилем и Евросоюзом. "Лапид поздравил президента Франции с председательством Франции в ЕС, подчеркнув важность укрепления отношений Израиля и ЕС", приводит сообщение ТАСС.

Макрон в ходе переговоров подтвердил приверженность безопасности Израиля и подчеркнул важность теплых отношений между странами.