"У России нет права на поражение в "информационной войне"

9 янв. 14:55

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что Россия участвует в большой "информационной войне" на разных фронтах и страна должна в ней победить.

"Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война", - сказал он, отметив, что информационная война идет на всех фронтах и проигрывать в этой войне "мы не имеем никакого права".

Далее глава российского оборонного ведомства указал, что к ведению такой "войны" не стоит подходить как к обслуживанию деятельности Минобороны. "Прошло то время, давно прошло, и сегодня совсем по-другому, это все намного серьезнее", - подытожил он, выступая в эфире телеканала "Звезда".

Ранее Шойгу сообщал, что в столицах Польши, Латвии и Эстонии существуют "центры стратегии пропаганды", где создается "информационное оружие" для распространения в России.