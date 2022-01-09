Посол РФ назвал виновных в кризисе в Казахстане

9 янв. 14:42

Недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор, выразил уверенность посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

По его словам, в участии участии враждебных сил извне в развязывании бандитско-террористической агрессии в республике нет сомнений.

Далее дипломат обратил внимание на то, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось "взорвать ситуацию" в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они "просто не успели".

"То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений", - подчеркнул он, отвечая на вопросы ТАСС.