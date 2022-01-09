Главы стран ОДКБ обсудят ситуацию в Казахстане

9 янв. 14:11

Онлайн-конференция глав стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник", - сказа лон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ. Об этом сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да. Готовимся в понедельник", - сказал он, отвечая на вопрос об участии в саммите главы российского государства.