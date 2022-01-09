Путин будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

9 янв. 13:55

Президент РФ Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, информирует пресс-служба Кремля. Уточняется, что на сессии будет обсуждать ситуация в Казахстане и меры по ее нормализации,

"10 января 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.

"На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - также отмечено в сообщении.