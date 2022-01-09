Ставрополье оттает к началу рабочей недели

9 янв. 12:55

Первая рабочая неделя нового года начнется с плюсовой температуры, дождя и ветра, информирует Ставропольский гидрометцентр.

Согласно прогнозу в понедельник 10 января днем в крае ожидается до 9 градусов выше нуля, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 11 – 14 м/с.

В Ставрополе столбики термометров поднимутся максимально до отметки в восемь градусов выше нуля, существенных осадков не ожидается, ночью похолодает до трех градусов тепла, возможен дождь.

Во вторник в крае прогнозируется до плюс 9 градусов, местами дождь. В краевой столице тоже возможен дождь, а воздух в дневное время прогреется до 8 градусов тепла.