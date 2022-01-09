Российские миротворцы начали тренировки в Казахстане

9 янв. 12:45

Российские миротворцы в Казахстане приступили на аэродроме Алматы к тренировкам, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций, сообщили журналистам в Минобороны России.

Уточняется, что прибившие в Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач. Здесь они приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.

"Также на аэродроме Алматы подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций", - приводит данные ТАСС, уточняя, что в настоящее время продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.