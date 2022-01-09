Коронавирус в России обновил минимум июня

9 янв. 12:15

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с июня прошлого года, говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, сообщается, что с 2 по 9 января штаб зарегистрировал 112 883 случая заражения - почти на 22,7% меньше, чем неделей ранее. "В последний раз меньше заболевших в стране выявляли с 14 по 20 июня 2021 года, когда было зафиксировано 108 139 инфицированных", - приводит данные ТАСС.

Далее отмечается, что число выздоровевших на этой неделе оказалось меньше, чем на предыдущей, - 162 873 против 264 268, однако оно по-прежнему превышает количество новых случаев.