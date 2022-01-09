В Госдуме предложили забирать у богатых 50% дохода

9 янв. 11:44

Депутат Госдумы Щапов предложить облагать налогом в 25% россиян, при доходах более 10 млн рублей в год. По его словам, такая сумма должна облагаться налогами в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.

"При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность", - приводит слова собеседника URA.RU.

Депутат отметил также, что сейчас наблюдается серьезный социальный разлом. "Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка – десятки и сотни миллионов рублей", - обратил внимание он.