Москвичей предупредили о приближении снегопада

9 янв. 11:51

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что в сейчас в Москве температура выше нормы, вечером начнется снегопад и ухудшится видимость

"Ожидается облачная погода, во второй половине дня временами снег, вечером сильный снег. После 19:00 видимость в снеге ухудшится до 1 километра. Температура воздуха минус 3-5 в городе, в Подмосковье - минус 5-7", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что ветер будет южный, юго-восточный, 4-9 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.