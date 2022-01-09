Израиль открылся для привитых "Спутником V"

9 янв. 11:19

Израиль открыл границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса рядом препаратов, в том числе, российской вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба МИД страны.

"Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и "Спутник V", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.