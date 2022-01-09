Владимиров оценил темпы вакцинации на Ставрополье

9 янв. 11:06

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по состоянию на утро 9 января 2022 года полный курс иммунизации прошли почти 1 млн 2 тысячи человек.

По его словам, за сутки вторым компонентом привились еще 605 человек. "Около 1 миллиона 2 тысяч жителей Ставрополья уже завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины", - сказал он.

Владимиров уточнил, что первый компонент за стуки получил 691 житель края, а общее число вакцинированных первым компонентом составляет 1211610 человек.