Кадыров позвал туристов наладиться красотой Чечни

9 янв. 10:58

Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил конную прогулку по территории комплекса "Шира Бена", после чего отметил, что получает огромное удовольствие, когда в этих местах разделяет время с этими благородными животными.

"Чеченскую Республику можно со всей уверенностью назвать самым живописным регионом нашей большой и необъятной страны". – сказал он.

По словам Кадырова, это связано не только с чарующими густыми лесами, родниковыми реками, альпийскими лугами, но и, конечно, с величественными горами большого Кавказского хребта. "Их заснеженные вершины напоминают настоящие бриллианты, подвергнутые самой качественной и уникальной обработке". – отметил он.

Далее кадров обратил внимание на то, что это мнение разделяет не только он – красота и великолепие природы Чечни неоднократно воспевались в произведениях выдающихся чеченских и русских классиков, историками, художниками.