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Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Кадыров позвал туристов наладиться красотой Чечни

Кадыров позвал туристов наладиться красотой Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил конную прогулку по территории комплекса "Шира Бена", после чего отметил, что получает огромное удовольствие, когда в этих местах разделяет время с этими благородными животными.

"Чеченскую Республику можно со всей уверенностью назвать самым живописным регионом нашей большой и необъятной страны". – сказал он.

По словам Кадырова, это связано не только с чарующими густыми лесами, родниковыми реками, альпийскими лугами, но и, конечно, с величественными горами большого Кавказского хребта. "Их заснеженные вершины напоминают настоящие бриллианты, подвергнутые самой качественной и уникальной обработке". – отметил он.

Далее кадров обратил внимание на то, что это мнение разделяет не только он –  красота и великолепие природы Чечни неоднократно воспевались в произведениях выдающихся чеченских и русских классиков, историками, художниками.

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