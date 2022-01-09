Эрдоган назвал фактор, который объединит все регионы Турции

9 янв. 10:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к участникам церемонии открытия скоростной железной дороги, соединяющей провинции Конья и Караман, заявил, что система скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения вскоре объединит все регионы Турции.

Далее он отметил, что новая скоростная дорога позволит составам снизить время в пути (102 км) между двумя провинциями Анатолии с 2 часов 40 минут до 40 минут.

Далее Эрдоган сообщил о том, что новый состав позволит снизить затраты на энергоносители, и тем самым сэкономит бюджету 63 млн лир в год.

Также президент добавил, что после завершения строительства высокоскоростных путей в направлении провинций Мерсин, Адана, Османийе и Газиантеп, будет создана единая система скоростных ж/д линий, курсирующих между регионами Мраморного моря, Внутренней Анатолии и Средиземноморской полосы Турции.