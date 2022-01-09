Назарбаев добровольно ушел с поста председателя Совбеза Казахстана

9 янв. 10:07

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, в настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. "В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", - приводит слова Укибая РИА Новости.

представитель Назарбаева пояснил, что в связи с тем, что ситуация складывалась сложно, Назарбаев сам решил передать пост председателя Совета безопасности президенту. "Он осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - добавил представитель политика, отметив, что Назарбаев и Токаев "всегда были "по одну сторону баррикад".