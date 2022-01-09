Вакансий "на удаленке" на Северном Кавказе стало в три раза больше

9 янв. 7:27

Вакансий с дистанционным режимом работы на Северном Кавказе стало почти в три раза больше в прошлом году по сравнению с позапрошлым, заявила аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Что касается вакансий с удаленным режимом работы, они составили 8% от всех предложений о работе в СКФО (более 7,4 тыс предложений). По сравнению с 2020 годом количество таких вакансий увеличилось почти в три раза", - цитирует ее ТАСС.

Кабинова уточнила, что больше всего шансов поработать "на удаленке" у административных сотрудников, специалистов по продажам, IT-специалистов, преподавателей и банковских клерков, а также специалистов по консультированию.

Кроме того, по ее словам, стало больше вакансий не только с удаленным, но и с гибридным форматом, когда часть недели человек трудится из офиса, часть - из дома.