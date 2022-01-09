Необычный взгляд на городской пейзаж представят на выставке в Краснодаре

9 янв. 5:24

Выставка "Городской пейзаж. Панорамный взгляд" заработает в Краснодарском краевом выставочном зале 11 января, об этом сообщают организаторы.

Авторы проекта Александр Дымников и Алексей Заморкин выбрали нетривиальный подход к изучению городского пространства путем фотографии, задействовав крайне редкий формат вертикальной ориентации, передает портал Юга.ru".

Работы первого автора посвящены Санкт-Петербургу, второго - знаменитым городам мира.

В экспозицию вошли 40 работ обоих мастеров, которые на протяжении почти 10 лет занимаются панорамной съемкой.

Выставка будет открыта до 30 января, возрастное ограничение - 0+.

Посетить ее возможно только в маске и при предъявлении qr-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.