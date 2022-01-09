Два российских фильма, снятых женщинами-режиссерами, покажут на Роттердамском фестивале

9 янв. 3:33

Снятые при участии российского министерства культуры фильмы "Призрачно-белый" режиссера Марии Игнатенко и "Рядом" Тамары Дондурей вошли в программу Роттердамского кинофестиваля, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком", - цитирует главу Минкультуры Ольгу Любимову ТАСС.

Второй полнометражный фильм Марии Игнатенко "Призрачно-белый" включен в программу Tiger Competition, его главному герою, живущему во время нацистской оккупации, приходится выбирать, на какой он стороне. "В каком-то смысле "Призрачно-белый" - это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань", - пояснила Игнатенко, отметив, что результаты можно увидеть в киноленте.

Дебютный фильм "Рядом" Тамары Дондурей попал в секцию Bright Future. Режиссер описывает сюжет как психологический, "тонкий и понятный". Картина повествует о проблемах интеллигентной семьи в современном городе.