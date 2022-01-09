На Ставрополье утром будет бушевать сильный ветер

9 янв. 1:29

Утром в воскресенье, 9 января, жителей Ставрополья ждет сильный ветер, который спровоцирует гололедицу, - сообщили на официальном сайте краевого управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Неблагоприятные метеорологические явления: ночью и утром на дорогах местами гололедица. На территории края порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Ночью в крае температура будет опускаться до -5, в Ставрополе до -2. Днем вернется плюсовая температура: до 6 тепла по краю и до 3 со знаком плюс - в столице региона. Местами завтра будет идти дождь и снег, ощущения от которых испортит юго-восточный порывистый ветер, - говорится в прогнозе метеорологов.