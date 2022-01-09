Израиль стремится извлечь выгоду из новой сделки с Ираном 

Осознав, что новая сделка с Ираном неизбежна, Израиль сосредоточится на получении тактических гарантий и военной поддержки от США, пишет Al-Monitor. В Израиле пересмотрели ситуацию, связанную с иранской ядерной программой. Теперь Тель-Авив уверен, что Ирану и мировым державам удастся добиться прорыва и достичь соглашения в отношении сделки, подписанной в 2015 году, а затем расторгнутой президентом Дональдом Трампом в 2018 году.

Израиль надеется, что администрация Байдена сможет добиться определенного успеха. Наилучшим вариантом для Тель-Авива было бы изменение сроков истечения некоторых пунктов договора, которые ограничивают сферы ядерной программы Ирана до 2025 и 2030 годов. Израиль считает лимитирующее положение одним из самых больших просчетов сделки 2015 года, заявляя, что оно позволяет Ирану наращивать объемы урана, необходимые для создания оружия, после 2031 года.

Спустя почти семь месяцев после того как Биньямин Нетаньяху покинул пост премьер-министра Израиля, его видение по-прежнему влияет на ситуацию. Как глава оппозиции Кнессета Нетаньяху критикует нынешнего премьера Нафтали Беннета за уступки администрации Байдена, обвиняя нового премьер-министра в неспособности вести эффективную борьбу против потенциальной сделки. Между тем, израильский журналист Барак Равид сообщил, что новый глава военной разведки Аарон Халива 2 января провел брифинг для военно-политического кабинета, на котором заявил, что есть две возможности в отношении переговоров в Вене: либо возвращение к соглашению, либо прекращение диалога. Первый вариант, по мнению Равида, меньшее из зол. Израильские агентства безопасности предпочитают, чтобы иранская ядерная активность контролировалась международным сообществом.

Похожая ситуация была и во время переговоров по изначальной ядерной сделке: израильская оценка безопасности определила, что преимущества соглашения перевешивают недостатки, предоставляя Израилю 10-15 лет на то, чтобы направить свои ресурсы для решения других проблем безопасности и подготовиться к тому, что будет после истечения срока действия СВПД. Тогда представители агентств безопасности не поддерживали Нетаньяху, пытавшегося убедить Трампа в необходимости выйти из соглашения. Решение Трампа расторгнуть сделку застало врасплох израильские военные и разведывательные управления. Они предупредили, что выход из СВПД чреват последствиями. Их прогноз оказался пророческим.

Чем тогда можно объяснить осторожный оптимизм Израиля после визита советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, состоявшегося 22 декабря? По словам источника из израильской структуры безопасности, американцы хотят поскорее решить вопрос, они не разделяют долгосрочного видения Израиля, их интересуют только ближайшие год-два. Американцы хотят разобраться с иранской сделкой и двигаться дальше. У них на повестке Китай и ковид. Для США иранская ядерная программа не является вопросом жизни и смерти.

Вместе с тем, американцы понимают опасения Израиля. США утверждают, что если Иран начнет наращивать свой ядерный потенциал по истечении срока действия соглашения, вопрос будет решаться агрессивным способом. Однако, по мнению источника, это не единственная причина оптимизма Тель-Авива: ”Когда мы осознали, что соглашение все-таки будет достигнуто, и раз мы не можем его никак заблокировать, единственное, что остается, минимизировать урон и компенсировать последствия за счет усиления безопасности с помощью США”.

На вопрос о том, добился ли Израиль успехов в этом направлении, источник ответил утвердительно: ”Американцы, судя по всему, понимают намерения Ирана и согласны со всеми нашими оценками. США продолжат обеспечивать наше военное преимущество в регионе. Вашингтон пообещал, что если Иран достигнет ядерного прорыва, США заблокируют его с помощью всех средств, которые у него есть в арсенале”.

Вероятно, любое достигнутое соглашение будет сопровождаться солидным пакетом американской военной помощи для Израиля и других союзников на Ближнем Востоке. В сделке могут появиться дополнительные пункты, но есть вероятность, что условия измены не будут. В любом случае Израиль, судя по всему, смирился с тем, что не может повлиять ход истории. Надеясь на то, что курс Ирана изменится, Израиль постараться извлечь как можно больше тактических преимуществ.