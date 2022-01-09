Около двух десятков человек погибло от переохлаждения на курорте в Пакистане

По меньшей мере 16 человек погибло от переохлаждения после того, как сильный снегопад заточил их в автомобилях в пакистанском городе Мурри, сообщает Аль-Джазира.

Мурри, расположенный примерно в 50 км к северу от Исламабада, - популярный зимний курорт, который ежегодно привлекает более миллиона туристов. Улицы, ведущие в город, зимой часто завалены снегом. На этой неделе военные были мобилизованы для расчистки дорог и спасения людей, оказавшихся в ловушке, заявил министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмед, добавив, что по меньшей мере от 16 до 19 человек погибли в своих автомобилях. Атик Ахмед, офицер полиции Исламабада, сказал, что восемь из погибших от переохлаждения были членами семьи другого полицейского Исламабада Навида Икбала, который также погиб. Премьер-министр Имран Хан выразил приказал провести расследование и ввести строгие правила для предотвращения таких трагедий.

Предупреждения о сильном снегопаде

Снегопад, начавшийся в ночь на вторник, продолжался несколько дней, привлекая тысячи туристов. Из-за огромного количества посетителей многие семьи оказались в затруднительном положении на дорогах. "Это пример системного сбоя. Около 100 тыс. автомобилей направились к горной станции с узкими дорогами, - передает корреспондент "Аль-Джазиры". - Были предупреждения о сильном снегопаде, и это привело к полной катастрофе, потому что люди застряли в своих машинах, целыми семьями. Их автомобили были погребены под сугробами".

Министр внутренних дел Атик Ахмед сказал, что за ночь в этом районе выпало более 1,2 метров снега, и в субботу все входящее движение было заблокировано. Для расчистки снега были привлечены военизированные формирования и специальное военно-горное подразделение. Ни транспортным средствам, ни даже пешеходам не разрешается въезжать в Мурри, за исключением аварийно-спасательных машин и тех, кто доставляет еду для застрявших людей. Сильный снегопад помешал спасательным работам ночью, и даже тяжелая техника, доставленная для очистки снега, сначала застряла. Но застрявшим туристам все же раздали еду и одеяла. Офис главного министра провинции Пенджаб заявил, что Мурри был объявлен зоной бедствия, и призвал людей воздержаться от поездки в этот район.