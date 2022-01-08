Турция предложила Казахстану любую помощь

8 янв. 21:57

Турция готова оказать всяческую помощь и поддержку Казахстану, - заявил сегодня министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"У нас хорошие отношения с дружеским Казахстаном, исторические, культурные связи, военное и образовательное сотрудничество. Мы внимательно следим за последними событиями. Мы верим в то, что Казахстан, наши братья преодолеют все трудности своими средствами и способностями. Мы сегодня, как и всегда, с Казахстаном… Мы заявляем, что готовы оказать всяческую помощь и поддержку нашим братьям-казахам" - приводит слова Акара РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.