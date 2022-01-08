СМИ: Ливан погрузился во тьму

8 янв. 21:43

Сегодня вечером во всем Ливане отключилось электричество, - передает телеканал al-Jadeed.

"Компания "Электричество Ливана" отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана", - цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

Отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть, - сообщили журналисты телеканала.

Электричество временно отключили даже в международном аэропорту Бейрута, - сообщили очевидцы.

Ливан на фоне финансово-экономического кризиса уже более полугода не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки.